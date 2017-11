Marcelo Casagrande / Agencia RBS

A transferência do espetáculo de dança Via-da-Sacra da Praça João Pessoa, em São Pelegrino, em Caxias do Sul, para o Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho, no Panazzolo, ocorreu por questões de segurança. A explicação é da secretária do Meio Ambiente, Patrícia Rasia. A pasta é responsável pelas praças e parques da cidade e também por autorizar a realização de eventos nos espaços.

A performance estava marcada para ocorrer em São Pelegrino na tarde desta quinta-feira (2), mas teve o endereço alterado no dia anterior por determinação da Secretaria do Mio Ambiente (Semma). A mudança de endereço gerou reações da organização, especialmente do artista Márcio Ramos, protagonista da apresentação.

- Esse trabalho deveria ocupar as ruas - pois a arte precisa estar no espaço urbano, livre, transitando entre a população - não poderá mais transitar por onde iria transitar. A Via-da-Sacra não pode ocupar seu local em que estive estruturando, estudando e projetando nas últimas semanas - de estar perto da Igreja - escreveu Ramos no Facebook.

Conforme Patrícia Rasia, no dia 20 de outubro, a Semma recebeu solicitação para que o evento fosse realizado em 1º de novembro. No dia 26 de outubro, porém, a organização pediu a mudança da data para o dia 2.

- Por ser feriado, teria muita movimentação de pessoas no entorno da igreja de São Pelegrino. Então, por questões de segurança, entendemos que não era o local mais viável. Tudo foi avaliado: a questão dos veículos, as pessoas, o feriado religioso. E a mudança não prejudicou o espetáculo, teve público no Ordovás - detalhou.