A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social (SMSPPS) começará a ouvir nesta segunda-feira (30) os relatos dos envolvidos na abordagem ao bailarino da Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul que foi detido pela Guarda Municipal (GM) durante performance na manhã de sábado. Igor Medina foi imobilizado na Praça João Pessoa, no bairro São Pelegrino, e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto-Atendimento 24 Horas após sua apresentação ser confundida com um surto psicótico. O artista acusa os servidores de truculência.