Pilares de madeira caíram. Suelen Mapelli / Agência RBS

Um dos mais conhecidos pontos turísticos de Caxias do Sul sofreu com o vento forte e a chuva que atingiram a região no início da manhã desta quinta-feira (19). A estrutura que protegia o presépio fixo da Praça Pedavena, em Ana Rech, caiu e atingiu as imagens. Ana Rech é conhecida como a Vila dos Presépios porque, durante o período de Natal, dezenas de presépios são montados nos quintais de residências e também em uma área que fica próxima da praça. O ponto é chamado de Aldeia dos Presépios.

O vento arrancou os pilares de madeira que davam sustentação ao telhado que protege a cena do nascimento do Menino Jesus. As imagens de José, Maria e de dois reis magos foram danificadas. No início da manhã desta sexta-feira (20), uma equipe da Secretaria de Obras esteve no local para avaliar os estragos.

O subprefeito de Ana Rech, João Luis Ribeiro da Silva, explica que a primeira medida na quinta-feira foi desligar a iluminação do presépio para evitar curto circuito. Mesmo que a avaliação do estrago ainda não esteja concluída, ele acredita que a estrututa já estará pronta até o início da parogramação de Natal, em 1º de dezembro.