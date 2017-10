Cerca de 50 casas foram destelhadas pelo vento forte no início da manhã desta quinta-feira (19) em Bento Gonçalves. Segundo a Defesa Civil, o vendaval provocou danos em quase todos os bairros do município. Árvores caíram em diversas regiões da cidade. Ninguém ficou ferido.

Os chamados começaram por volta das 5h. Até as 10h30min, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros seguiam com os atendimentos, distribuindo lonas e removendo das árvores.

Outros municípios da Serra também tiveram estragos por causa dos ventos fortes, com destelhamentos e queda de árvores em Caxias do Sul, Garibaldi, Nova Petrópolis, Veranópolis e Farroupilha. Também em Farroupilha, uma árvore caiu sobre uma casa na Rua Bortolo Grendene, no bairro Imigrante. A moradia teve a parte superior destruída.