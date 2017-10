Nova Prata conta, a partir desta quarta-feira (25), com uma Unidade Avançada de Atendimento (UAA) da Justiça Federal. Conforme a assessoria de imprensa do órgão no Rio Grande do Sul, o objetivo da instalação da sede no município é facilitar a resolução de ações contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), além de realizar perícia médica para encaminhar auxílio doença e aposentadoria por invalidez, serviços previdenciários que antes só eram oferecidos em Bento Gonçalves, município que fica a uma hora de carro de Nova Prata.