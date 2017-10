Dois trabalhos de Zero Hora foram vencedores do 3º Prêmio MTG de Jornalismo , concedido pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho. Na categoria Fotografia, venceu uma imagem (veja acima) realizada por Isadora Neumann durante a 31ª edição do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart) . A repórter Nathália Carapeços obteve reconhecimento pela sequência de reportagens sobre o Enart, que lhe valeu o prêmio de melhor cobertura de evento artístico . ZH ainda foi premiada na categoria Caderno Especial, com dois suplementos sobre o Acampamento Farroupilha produzidos pela Fronteira – Agência de Jornalismo, com textos de Leonardo Pujol.

Concorreram profissionais e estudantes de comunicação com trabalhos veiculados no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016. A capacidade do jornalista em traduzir o cenário e os elementos do tradicionalismo para quem não convive no meio foi um dos critérios de escolha dos vencedores. Isadora e Nathália passaram três dias em Santa Cruz do Sul para realizar a cobertura do Enart, em novembro do ano passado. Produziram textos, vídeos e cobertura via redes sociais. No fim de semana do evento, também foram publicados um webdoc e uma reportagem especial que mostrou a preparação do CTG Aldeia dos Anjos, de Gravataí, maior campeão do Enart.