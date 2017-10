Jonas Ramos / Agencia RBS

No próximo domingo (5), a segunda Ação Comunitária ao Imigrante ocorre em Caxias do Sul, na Biblioteca Parque Largo da Estação. Em abril o Centro de Atenção ao Migrante (CAM) do município recebeu R$ 280 mil em recursos federais para ações sociais na região, mas até agora apenas um encontro foi realizado, em agosto, no bairro Parada Cristal, com participação de 150 pessoas.

Conforme a coordenadora do CAM, Irmã Maria do Carmo Santos Gonçalves, a demora na realização dos eventos na região, se deu pelo atraso da impressão de materiais. Os folhetos seriam usados em palestras e orientações ao imigrantes que vivem em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Nova Araçá, Serafina Corrêa e Flores da Cunha.

O encontro pretende orientar os imigrantes quanto a discriminação racial, étnica e religiosa, além de promover ações de assessoria jurídica e palestras com psicólogas e assistentes sociais para tratar sobre a violência contra a mulher. Irmã Maria do Carmo diz que para o próximo evento haverá também oficinas, apresentações culturais e brincadeiras para as crianças. A coordenadora do CAM ressalta que o evento não é pensado apenas para os imigrantes, mas na integração de toda a comunidade.