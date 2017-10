Maikon Sbrissa / Divulgação

O Banco do Vestuário de Caxias do Sul seguirá funcionando por pelo menos mais dois anos no espaço de 1,3 mil metros quadrados da rua Francisco Camatti, 792, no bairro Madureira. O prédio pertence à Fundação Universidade de Caxias do Sul, que renovou com o município o termo de cessão de uso até 20 de setembro de 2019.

O Banco funciona nesse espaço desde 2009 e atua em duas frentes: na destinação dos resíduos de indústrias têxteis e na capacitação de pessoas nas áreas de vestuário e artesanato. O programa é mantido com o apoio de diversas entidades e empresas que contribuem com materiais, equipamentos e professores que ministram os cursos.

A administração do Banco do Vestuário era da Fundação Caxias até a metade deste ano. Em função da entrada em vigor da lei federal dos convênios, a prefeitura decidiu passar a atuar diretamente na administração do banco. A equipe é gerida por uma servidora da secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, e conta com dois profissionais contratados como CCs e dois estagiários.

Conforme a gerente, Daniela Maino, o banco atende até 120 pessoas por dia em diferentes cursos e oficinas. O espaço conta com quatro salas. A sala da área de vestuário é o carro-chefe do Banco, fomentada pelo Senai, que disponibiliza os instrutores. Na sala de artesanato, com professores contratados pelo município, ocorrem oficinas de modalidades como bordado e enfeites de Natal. A sala de modelagem conta com instrutores financiados pela Unimed Nordeste. E há ainda a sala de costura, que foi implantada em setembro deste ano em parceria com a Caixa Econômica Federal: a Caixa financia os professores desta sala onde, às segundas, quartas e sextas-feiras, as pessoas que se inscrevem recebem cursos em um turno e, no turno inverso, podem utilizar uma das sete máquinas de costura para produzir o próprio material que comercializam.

Daniela explica que as máquinas e equipamentos foram adquiridos pelo banco ou doados ao longo dos anos. Já os tecidos utilizados são todos de doação, que atualmente é feita por 18 empresas; o município apenas complementa com pequenos acessórios, como aviamentos. Pouco mais da metade do tecido doado é utilizada nos cursos ou repassada a outras entidades que promovem ações semelhantes ao Banco do Vestuário; o restante é encaminhado para uma empresa de Farroupilha, que processa os resíduos e os encaminha para serem usados, por exemplo, em fornos de cimenteiras no sul do Estado. Por mês, o Banco do Vestuário recebe cerca de 6 toneladas de tecido, em média.