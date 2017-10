Depois de pouco mais de duas semanas, encerrou neste domingo (15) a 33ª edição da Feira do Livro de Caxias do Sul. Conforme dados da prefeitura, foram comercializados 57.172 exemplares. Neste ano, o evento voltou à Praça Dante Alighieri, depois de ser realizado na Praça das Feiras, no bairro São Pelegrino, em 2016.

Roni Rigon / Agencia RBS

Como protesto pela mudança de local, vários livreiros não participaram da edição do ano passado. Em 2017, foram 45 bancas contra 30 em 2016. Ainda segundo levantamento da prefeitura, o aumento nas vendas foi de 38% em relação ao ano passado. A secretária de Cultura de Caxias, Adriana Antunes, destaca que dos 17 dias, a maior parte do tempo com chuva.

"Vender mais é uma consequência de se estar na Praça (Dante) em um lugar de muito fluxo de pessoas, resultados das atrações e também dos descontos do último final de semana".

Leia Mais Livreiros apontam baixa nas vendas da Feira do Livro de Caxias

Mesmo que a organização comemore os números, o livreiros esperavam uma comercialização maior. No sábado (14), de oito livrarias consultadas pela reportagem de GaúchaZH, seis disseram que a comercialização estava abaixo da esperada. Reclamações que também eram ouvidas nas conversas entre os próprios vendedores enquanto os visitantes passavam pelo local no sábado à noite e no domingo. Dos contatados pela reportagem, a maioria não participou da Feira em 2016. Na última edição na Praça Dante, em 2015, foram 67.555 obras vendidas.

Mais vendidos em 2017

Dos 57.172 livros vendidos neste ano, foram 41.884 na categoria geral, o que representou 73% das vendas. Nessa categoria, o título mais vendido foi a Bíblia, seguido de Origem, de Dan Brown. Completam a lista dos cinco mais vendidos três títulos do escritor caxiense Pedro Guerra - Como eu imagino você, A rainha está morta e Queda Livre.