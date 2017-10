Cinco integrantes do Centro Integrado de Atendimento às Vítimas de Acidente (Ciava) do Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) desembarcaram na manhã desta segunda-feira (16) em Janaúba, Minas Gerais, onde vão ajudar no tratamento às vítimas do incêndio em uma creche da cidade. Eles vão compartilhar as experiências vivenciadas no atendimento às vítimas da tragédia da Boate Kiss. O convite partiu do governo mineiro.

O Ciava vem auxiliando os profissionais mineiros desde o dia do desastre, no início do mês, mas, a decisão de ir até Janaúba foi tomada na semana passada, após uma videoconferência envolvendo os dois grupos. Entre as ações previstas está um mutirão com as vítimas que já tiveram alta hospitalar e as que estiveram na cena da tragédia. Cada avaliação deve durar em torno de 10 minutos.

O objetivo é aplicar o protocolo de acolhimento – em conjunto com os profissionais que prestarão o cuidado posterior – e fazer uma avaliação das lesões de superfície corporal das vítimas que já deixaram o hospital.

Os profissionais que estão na cidade mineira são: a Gerente de Atenção à Saúde do Husm, Soeli Guerra, a fisioterapeuta Marisa Bastos Pereira, coordenadora do Ciava e especialista em Fisioterapia Cardiopulmonar, a enfermeira Arlete Timm, especialista do Grupo de Cuidados com Lesão de Pele, o médico psiquiatra Vitor Calegari e a fisioterapeuta Anna Ourique, referência nacional por adotar a técnica oriental das ventosas na recuperação de movimentos funcionais em lesões provocadas por queimaduras.