No sábado, ocorre a estreia do Encontros de Natal, novidade deste ano, no Lago Joaquina Rita Bier. No domingo, é a vez do Grande Desfile de Natal. A cobertura que estava sendo montada foi derrubada pelo temporal da semana passada, mas o show está mantido (29). Segundo Nespolo, a projeção é que o trabalho seja finalizado no sábado e o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI) esteja liberado até o domingo de manhã.