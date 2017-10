Os onze postos de saúde de Santiago, na Região Central, ficarão abertas até às 19h30 nesta quarta-feira (25), duas horas a mais do que o habitual. Mais de 80% das equipes estarão envolvidas neste trabalho que tem como objetivo oferecer atendimento a pessoas que durante o dia não conseguem ter acesso aos serviços por estarem trabalhando.

Cada unidade já fez os agendamentos com o público-alvo, que estará recebendo atenção dos profissionais. Serão oferecidas consultas médicas, odontológicas, coletas de exames, trabalhos de grupo, pesagem de crianças, serviço de prevenção ao câncer de mama entre outros atendimentos. Além disso, os agentes estarão fazendo visitas nas casas de pacientes. A ideia é o horário estendido seja utilizado mais vezes durante o ano, de acordo com a demanda do município.