Após operação deflagrada na semana passada na Região Metropolitana, quando a polícia divulgou que um grupo extremista autointitulado anarquista estava por trás de 11 ataques desde 2013 em Porto Alegre, a 1ª Delegacia revela que a organização está reivindicando outros 20 atentados na cidade nos últimos 15 anos.

No entanto, pelo menos 15 deles devem ser apurados, casos como o incêndio do consulado italiano e do McDonalds da Silva Só, ambos em 2008 (veja abaixo). A principal prova foi a publicação de todas as ações em um dos três livros da própria organização.

Esses outros casos, revelados após a operação Érebo, foram catalogados em um dos três livros publicados pelo mesmo grupo em Porto Alegre e distribuídos para todo o país: Cronologia Maldita, Golpeando o Inimigo e Ações de 2000 a 2015. Os atentados também estão em sites e blogs.

A investigação do delegado Paulo César Jardim começou no ano passado, depois de uma viatura da 1ª DP ter sido incendiada. O fato não foi divulgado na imprensa, e mesmo assim, constava no livro dos extremistas.

Investigação

A investigação tem 32 pessoas identificadas, e 12 delas devem ser responsabilizadas, inclusive por tentativa de homicídio. O prazo previsto para conclusão do inquérito é até o final de novembro.

– Apreendemos vários materiais que comprovam o envolvimento dos investigados, inclusive uma prática que eles tinham. Os suspeitos usavam garrafas PET para guardar combustível e até para usar como explosivos. Perícia confirma tudo – explica Jardim.

Entre os envolvidos, estão uma boliviana e uma francesa – as duas fazem doutorado em Antropologia na Capital –, e um chileno, apontado como especialista em fabricar artefatos explosivos caseiros. Ele tem vários antecedentes criminais por esta prática no Chile e, inclusive, foi preso em flagrante com um coquetel molotov.

O suspeito veio para Porto Alegre para ensinar essas táticas em um local que era chamado por eles de Biblioteca Kaos, onde também publicavam os livros. O espaço tem hoje endereço desconhecido.

A Federação Anárquica Gaúcha (FAG), em vídeo publicado na internet, não dá detalhes sobre os ataques, apenas diz que estão tentando responsabilizar a entidade por supostos atos criminosos. A entidade também criticou a entrada da polícia em seus espaços durante operação realizada na última semana e negou que possuía artefatos explosivos. A FAG explicou que o material apreendido não passava de garrafas PET e lixo reciclado.

Alguns dos ataques reivindicados:

24/03/2017 - Pichações em muro do Colégio Israelita.

Pichação no Colégio Israelita Polícia Civil / Divulgação

11/07/2008 - Incêndio no consulado da Itália, no bairro Menino Deus.

22/04/2000 - Participação da depredação do relógio dos 500 anos do descobrimento do Brasil.

21/03/2008 - Incêndio em três carros no bairro Moinhos de Vento.

Abril/2008 - Ataque com coquetel molotov ao McDonalds da Silva Só.

06/10/2008 - Explosão de bomba caseira no parapeito de uma das janelas da Câmara Municipal de Porto Alegre durante período de eleições.

04/04/2010 - Pichação e tinta vermelha jogada na fachada da igreja do Rosário.

Pichação na Igreja do Rosário, em 2010 Polícia Civil / Divulgação

Fevereiro/2011 - Incêndios em pelo menos dois carros de luxo, um deles no bairro Moinhos de Vento.

21/11/2011 - Fogo em dois pneus na frente do consulado do Chile, no bairro Moinhos de Vento.

15/11/2011 - Incêndio e vidraças quebradas do Banrisul na Rua 24 de Outubro, bairro Moinhos de Vento.

25/01/2012 - Incêndio no então diretório do PSDB, no bairro Cidade Baixa.

Fevereiro/2012 - Incêndio em veículo de luxo no bairro São Geraldo em protesto ao atropelamento do menino Gustavo da Silva Rosa, de 6 anos, na avenida Voluntários da Pátria, na Vila dos Papeleiros.

Atentado ao consulado argentino Polícia Civil / Divulgação

24/04/2012 - Incêndio criminoso no banco Santander da rua Ramiro Barcelos.

Junho/2012 - Ataque ao consulado peruano localizado no prédio do Edel Trade Center.