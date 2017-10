Ataque a tiros deixou dois adolescentes mortos e outros quatro feridos no Colégio Goyases, em Goiânia DIDA SAMPAIO / ESTADÃO CONTEÚDO

Um dos personagens do ataque a tiros a estudantes do Colégio Goyases, em Goiânia, a coordenadora educacional Simone Maulaz Elteto concedeu uma entrevista emocionada ao repórter Marcelo Canellas, da TV Globo, que foi ao ar no programa Fantástico deste domingo. Na entrevista, Simone fez um relato dramático do momento em que conseguiu convencer o adolescente de 14 anos a se entregar depois de matar dois colegas e ferir outros quatro.

— Ele ficou com a arma posicionada no meu abdômen, a mão direita eu coloquei no ombro dele e a mão esquerda eu fui empurrando devagar a arma pro fundo da parede, em direção a uma sala que eu sabia que estava sem alunos — contou Simone.

Nesta segunda-feira, durante o programa Gaúcha+, o repórter Marcelo Canellas comentou o encontro com a educadora e os bastidores da entrevista.

— Ela me surpreendeu muito, me surprendeu pela capacidade de verbalizar, com muita clareza, o que aconteceu, mesmo estando em choque. Claramente ali ela estava profundamente abalada, profundamente emocionada, e ela se viu na obrigação de dar aquele depoimento para tentar colocar uma posição que estava ausente, que é a posição testemunhal dela — disse Canellas aos apresentadores Diogo Olivier, Kelly Matos e Leandro Staudt.

Ouça a entrevista completa

Canellas destacou a empatia e a coragem que moveram a educadora em um momento de extrema tensão.