Passada a Feira do Livro de Caxias do Sul, a Secretaria Municipal da Cultura se volta para o projeto de ocupação do antigo prédio da metalúrgica Abramo Eberle S/A, conhecido como Maesa. De acordo com a secretária Adriana Antunes, equipes trabalham para finalizar nesta semana a parte estrutural do espaço de cerca de 400 metros quadrados que vai abrigar a Divisão de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural (Dipahc) e o posto de monitoramento 24 horas da Guarda Municipal.

- Pretendemos transferir os móveis no final dessa semana ou no máximo até segunda-feira que vem - aponta Adriana.

Com isso, a expectativa é cumprir o cronograma de transferência dos setores e de pessoal até o final do mês de outubro. São cerca de seis pessoas lotadas no Dipahc e outras quatro do monitoramento. Os servidores ficarão no espaço que era ocupado pela antiga loja da Voges, que ainda utiliza outro espaço do prédio da Maesa.