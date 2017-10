Após protestos e reunião no Palácio Piratini, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) decidiu desocupar o pátio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), localizado na Avenida Loureiro da Silva, em Porto Alegre, na noite desta quarta-feira (18). A ocupação reuniu mais de 1,5 mil integrantes desde terça-feira (17).

De acordo com o MST, na reunião com o chefe da Casa Civil, Fábio Branco, foram apresentadas pautas como a da crise da cadeia leiteira no Estado, por conta do decreto que incentiva a importação de leite em pó de países vizinhos, como o Uruguai. Além disso, o movimento pauta a destinação de áreas para a Reforma Agrária, o fechamento de escolas do campo e o andamento dos processos burocráticos para a executar projetos contratados do Programa Camponês.