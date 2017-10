Até o final de novembro, a Secretaria da Saúde de Caxias do Sul apresentará ao Ministério Público um novo balanço sobre o impacto da abertura da Unidade da Pronto Atendimento (UPA) da Zona Norte na demanda por atendimento no Postão 24 Horas. A UPA abriu em 20 de setembro. Conforme a prefeitura, a redução foi de 13% na movimentação do Postão 24 Horas. A projeção de redução, no entanto, é chegar a 30% nos próximos meses.