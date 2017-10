Lucas Batista de Jesus, 21 anos, morreu na tarde deste domingo (22) no Hospital Tacchini de Bento Gonçalves. Ele estava internado na UTI desde o dia 4 de outubro, depois de sofrer um acidente no km 9 da RS-431, na localidade de Faria Lemos, em Bento.

Lucas era o motorista de um caminhão carregado de papelão com placas de Irani (SC), que caiu em um barranco da rodovia, quando seguia no sentido Bento Gonçalves - Guaporé. Ele estava acompanhando da esposa, 26 anos, que continua internada no Hospital Tacchini em estado estável, da filha, 1 ano e 6 meses, que já teve alta, e da enteada Emanueli Reisla Barbosa Delziovo, 6 anos, que morreu no local. Lucas ficou internado por 18 dias na UTI, mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu por volta das 15h de domingo (22).