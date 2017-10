Liane Frielink Dal Castel, 57 anos, que estava internada em estado grave no Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, desde que foi atropelada na faixa de pedestre, em Itapema, morreu na noite desta segunda-feira. A informação foi confirmada por uma funerária de Ibirubá (RS), cidade de origem da vítima.

A mulher foi atropelada na manhã do último sábado (14), na Avenida Nereu Ramos, na altura do número 236. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que o Fox atingiu Liane. A vítima tentava atravessar acompanhada de uma colega. A outra mulher conseguiu se esquivar do veículo e não foi atingida.

No domingo, a direção do hospital havia confirmado que o estado de saúde dela era considerado grave em função de um traumatismo craniano que sofreu com o impacto da batida.

Uma nota foi divulgada pela família no jornal local de Porto Belo informando que o velório está previsto para as 13h desta terça-feira (17), na Capela Mortuária de Ibirubá.

O motorista responsável pelo acidente parou o veículo para prestar ajuda. Liana recebeu os primeiros socorros dos bombeiros e foi encaminhada para o Hospital Santo Antônio, em Itapema. Como o estado dela era muito grave, foi transferida para o Ruth Cardoso.

O registro do acidente de trânsito foi feito pela Polícia Militar. No boletim de ocorrência, a PM ressaltou que a carteira de habilitação do motorista e o licenciamento do carro dele estavam vencidos. Tanto a CNH quanto o veículo foram recolhidos.