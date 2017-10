Moradores do bairro Galópolis, em Caxias do Sul, participaram de uma audiência pública nesta semana para definir medidas com o objetivo de reduzir a criminalidade no local. Conforme a presidente do bairro, Maria Patrício Pinto, a principal demanda é o policiamento com viaturas. No momento, o bairro divide uma viatura e um policial com o distrito caxiense de Vila Cristina, que faz ronda durante o dia e à noite nas duas comunidades.