O corpo do médico veterinário Roberto Tesi Bernardi, 48 anos, foi cremado na tarde deste sábado (14), em Porto Alegre. Morador do bairro Menino Deus, na capital gaúcha, Bernardi morreu vítima de afogamento ontem (13), na Praia da Ferrugem, em Garopaba, no litoral catarinense, onde passava os dias de feriado prolongado com a família.

Vestido com roupa de borracha e equipado com uma prancha, Bernardi entrou na água para surfar no final da manhã de ontem. Na areia, ficaram a mulher do médico veterinário e as duas filhas do casal.