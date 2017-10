Na tarde desta segunda-feira (30), a segunda candidata a Rainha da Festa da Uva de Caxias do Sul está com inscrição agendada. Entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro, outras duas também realizam inscrição às 14h na Réplica quatro dos Pavilhões da Festa. Já são, portanto, quatro jovens interessadas a concorrer à corte da 32ª edição, que ocorrerá em 2019.

A primeira candidata fez inscrição na última segunda-feira (23). Maiara Perottoni, 25 anos, é estudante de nutrição. Ela é a atual rainha da Festa do Vinho Novo, realizada no bairro Forqueta.

Conforme a organização do evento, os agendamentos para inscrição podem ser feitos pelo telefone (54) 9.9176-3932 com Adrieli, que também disponibiliza o regulamento do processo. A inscrição é agendada, pois é necessário estar presente no local um representante da comissão comunitária da festa, um da comissão social e uma das representantes da corte de 2016. A candidata também precisa estar acompanhada de um a três representantes da empresa que a patrocina.