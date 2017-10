A 8ª Coordenadoria Regional de Educação (8ª CRE) de Santa Maria já fez a transferência de 84 alunos de escolas em greve para outras instituições de ensino do município que estão com as atividades normais. Conforme o coordenador da 8ª CRE, José Luiz Egress, os alunos transferidos são do 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio.