Serão 11 instituições de ensino que receberão os candidatos. O concurso estava previsto para ser realizado no fim de semana passado, mas acabou sendo transferido por conta do temporal que atingiu Santa Maria e danificou várias escolas que iriam sediar as provas.

Por causa do adiamento, 107 pessoas desistiram e vão receber o dinheiro da inscrição de volta. Os detalhes de onde cada candidato fará a prova e em qual horário estão disponíveis no edital, no site da empresa Objetivas, realizadora do concurso.