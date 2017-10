A estudante de nutrição Maiara Perottoni, 25 anos, é a primeira candidata a rainha da Festa da Uva de 2018. A inscrição foi feita na tarde desta segunda-feira (23), na casa 3 da réplica da cidade nos Pavilhões da Festa da Uva.

Flavia Noal / Agência RBS

Maiara é rainha da Festa do Vinho Novo, realizada no bairro Forqueta. Tradicionalmente, a representante desse evento também concorre para ser soberana da maior festa do município. Maiara conta que a vontade de ser rainha da Festa da Uva vem da infância, mas ganhou mais força nos últimos anos por conta do título conquistado em 2015. Desde 2016, ela se prepara para o concurso.

- Caxias é uma cidade que cresceu muito e foi vista através da Festa da Uva. A nossa história, a colonização dos imigrantes que aqui chegaram, o trabalho pesado dos homens e mulheres, a industrialização, todo o progresso se deve aos trabalhadores com muita força, fé e dedicação de Caxias. Então, a oportunidade de ser rainha é uma forma de agradecer e celebrar a nossa trajetória histórica.

Além da Festa do Vinho Novo, Maiara representará o Supermercados Andreazza e a empresa Lorigraff. Moradora do bairro Forqueta, a candidata diz que tem como principal inspiração a Tatiane Frizzo, rainha da Festa da Uva eleita em 2009, que também representou a Festa do Vinho Novo.

As inscrições seguem até 22 de novembro, mediante agendamento. Uma nova inscrição já está marcada para 1º de novembro. As novas soberanas de 2019 serão conhecidas em 19 de maio de 2018, quando se despedem a atual rainha Rafaelle Galiotto Furlan e as princesas Laura Denardi Fritz e Patrícia Piccoli Zanrosso, nos postos desde 2015. Como conselho, a atual rainha Rafaelle sugere que as candidatas aproveitem o momento de preparação para o concurso com intensidade.

- É um momento de crescimento pessoal, cultural e interpessoal. É uma experiência única na vida - afirma.

A Festa da Uva segue visitando entidades, clubes e empresas que possam apresentar novas candidatas. Segundo a presidente da Comissão Comunitária do evento, Sandra Mioranza Randon, 80% do pré-concurso já está definido e a agenda já começa no mês de novembro. A programação oficial será divulgada depois do encerramento das inscrições.

Com o pré-concurso ampliado para seis meses, as entidades não precisarão mais fazer a preparação. Os cursos de aperfeiçoamento de conhecimentos gerais serão gratuitos. Sandra destaca que uma das novidades deste ano é a preparação durante a colheita da uva, o que permitirá aproximar as candidatas da fruta que é símbolo da festa.

- A característica mais importante é a autenticidade. É a pessoa saber que ela está se doando para um projeto de dois anos de vida - diz Sandra.

O concurso terá, no máximo, 30 candidatas inscritas. Os critérios incluem ter nacionalidade brasileira, idade entre 18 e 28 anos, ser solteira, morar em Caxias há pelo menos dois anos, cursar ao menos o ensino médio, não ter participação anterior no concurso e nem participar atualmente de competições similares, além de ter disponibilidade de horários para se preparar e, se eleita, representar a Festa da Uva.