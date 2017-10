Prefeitura e Defesa Civil atuam no preenchimento das informações sobre o vendaval no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), da Defesa Civil Nacional. A contar do dia do vendaval, o município tem 15 dias para concluir o processo, incluindo desde o preenchimento no sistema até a homologação do Estado e o envio para a União. O prefeito Jorge Pozzobom (PSDB) determinou que todas as informações necessárias estejam levantadas, contabilizadas e concluídas até esta sexta-feira (26).