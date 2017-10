Aprovado na segunda-feira (30) em duas sessões da Câmara de Vereadores, o projeto de lei que estabelece as diretrizes para o orçamento de Bento Gonçalves em 2018 recebeu sete emendas parlamentares. A proposta, encaminhada pelo Poder Executivo, recebeu votos contrários dos vereadores Moacir Camerini (PDT) e Agostinho Petroli (PMDB) - o peemedebista também rejeitou as emendas aprovadas pelos demais parlamentares.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estima receitas e despesas do município em R$ 480 milhões. São R$ 4 milhões a mais que o projetado na LDO para 2017. A secretária de Finanças, Mariana Largura, explica que o crescimento não deve compensar a inflação do período.

Emendas No total, foram 15 emendas apreciadas pelos vereadores. De autoria do vereador Camerini, oito foram rejeitadas. Elas retiravam R$ 1,3 milhão do gabinete do prefeito para destinar a verba a áreas como saúde, educação, assistência social e obras.

A maioria das emendas aprovadas é de autoria do vice-presidente e líder de governo da Câmara, vereador Eduardo Virissimo (PP). Juntas, duas retiram R$ 180 mil em verbas para o turismo para destinar o dinheiro à assistência social e ao fomento da agricultura. As outras duas reduzem um total de R$ 250 mil da produção artística e cultural para alocar nas secretarias da Juventude, Esporte e Lazer e da Habitação e Assistência Social.

Duas emendas do vereador Elvio de Lima (PMDB) incluem construção de uma praça no loteamento Althaus e pavimentação de ruas no bairro Vila Nova II nas prioridades para 2018. Outra emenda, do vereador Volnei Christofoli (PP), transfere R$ 80 mil da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para a execução de obras de pavimentação de vias públicas.