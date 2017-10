Procurado pelo esquartejamento de Ana Paula Taffarel em Caxias do Sul, Alessandro Barbosa, 31 anos, foi preso por tráfico de drogas em Lages (SC) na tarde desta sexta-feira. Ele foi abordado pela Polícia Militar daquele Estado quando chegava em uma residência do bairro Vila Maria, por volta das 16h. Foram apreendidas 20 pedras de crack e uma motocicleta roubada no Rio Grande do Sul com o foragido.