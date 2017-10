Divulgação / PRF

Um homem de 37 anos morreu em acidente envolvendo dois veículos no início da madrugada deste sábado (21) no km 479 da BR-471, em Rio Grande, na região sul do Estado. O acidente ocorreu pouco depois da meia-noite.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Golf verde se deslocava no sentido Santa Vitória do Palmar - Rio Grande quando invadiu a faixa contrária, colidindo frontalmente com um Palio azul que transitava no sentido contrário. Um dos passeiros do Palio morreu.