Em uma entrevista concedida nesta semana ao diário britânico Financial Times, um alto executivo do Google revelou que a empresa pretende abocanhar um naco do valor que sites de notícias arrecadarem por meio de assinaturas digitais.

Richard Gingras, vice-presidente da divisão de conteúdo noticioso do gigante da internet, revelou que a ideia é cobrar uma comissão das empresas jornalísticas por ajudá-las a conquistar assinantes. A revelação contraria o que o próprio Gingras havia dito no início do mês, em entrevista ao jornal brasileiro Estado de S. Paulo. Na ocasião, ele garantiu que a cobrança pelo serviço "não é um novo negócio para nós".

A entrevista ao Financial Times jogou água fria sobre o entusiasmo, por parte de veículos de comunicação, gerado por uma outra recente medida do Google. No início do mês, a empresa havia anunciado que deixaria de oferecer links que permitem o acesso gratuito a conteúdo noticioso pago, sem que os sites correspondentes pudessem controlar esse acesso.

A novidade foi bem recebida porque, sem o acesso grátis franqueado pelo site de buscas, haveria mais possibilidades de os portais jornalísticos conquistarem assinantes, obtendo junto ao público leitor financiamento para manter seus custosos serviços. A mudança, avaliaram alguns analistas, poderia injetar milhões em um setor abalado pelo acesso grátis ao que se produz.

A entrevista de Gingras revelou o outro lado da moeda. Sim, o Google vai cortar os links gratuitos e favorecer as assinaturas, mas espera ficar com uma fatia do bolo. Segundo o que é possível depreender da entrevista, a comissão seria inferior a 30% do valor total.

- Queremos construir um ecossistema saudável pelo qual nos beneficiaremos tanto como sociedade como no nosso negócio. Ainda estamos definindo. Não somos especialistas no negócio de assinaturas, mas as receitas compartilhadas serão muito, muito generosas - disse o executivo.

O formato do negócio em montagem não ficou claro, mas há um temor no setor de mídia de que a empresa de internet pretenda se tornar um intermediário no negócio de assinaturas. Em entrevistas recentes, Gingras procurou apresentar o Google como uma plataforma capaz de ajudar os grupos jornalísticos - por exemplo, reduzindo a um único clique o processo para assinar um título ou fazendo o assinante aproveitar melhor o conteúdo que paga.