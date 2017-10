Roni Rigon / Agencia RBS

Com a reforma do prédio concluída na segunda-feira (23), o Fórum de Caxias do Sul quer melhorar o atendimento prestado à comunidade. São cerca de 170 mil processos vinculados à comarca caxiense. Desde 2015, quando uma nova torre começou a ser ocupada pela Justiça, a estrutura física dobrou de tamanho. Além de atender a uma demanda criada pelo crescimento do município, o diretor do Fórum, juiz Silvio Viezzer, diz que existe capacidade para aumento de serviços nos próximos anos.

Juntas, as duas torres do Fórum têm cerca de 20 mil m². Localizadas no bairro Panazzollo, são interligadas internamente nos andares correspondentes. Por isso, o acesso é apenas um. São seis andares na parte antiga, construída há 25 anos e agora reformada, e outros oito na área nova, que tem serviços em funcionamento há cerca de dois anos e meio.

Conforme Viezzer, o aumento do espaço facilita o trabalho de advogados e dos funcionários, além de melhorar o atendimento ao público. Uma das novidades é que o arquivo judicial será transferido para o 8º andar do prédio novo, o que facilita o acesso à documentação. Até agora, esses documentos ficavam em um espaço alugado no bairro Rio Branco.