Assessoria Ebserh / Divulgação

Pacientes que precisam se submeter a exames de ressonância magnética no Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) estão sem esse serviço há mais de um mês. Na prática, entre 70 e 80 exames mensais não estão sendo realizados, conforme a gerência administrativa do hospital informou a GaúchaZH. Isso porque há um mês acabou o contrato que o Husm tinha com um hospital particular para comprar a cota desse tipo de exame.

A direção do hospital universitário diz que fará um novo convênio, com validade de um ano, a um custo estimado de R$ 800 mil. Mas ainda não há prazo para que isso aconteça. Enquanto compra cota de exames do Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo, o Husm tem, desde 2012, um aparelho próprio de ressonância magnética que nunca foi usado.

A um custo de R$ 1,2 milhão, o aparelho pesa sete toneladas e chegou a ficar em um depósito por falta de quem o transportasse. Agora, a direção do hospital, afirma que o aparelho está em fase de teste final. Mesmo assim, não há prazo para que comece a funcionar.

Aparelho estragado

Ainda há uma outra situação junto ao Hospital Universitário de Santa Maria: o equipamento de medicina nuclear, que mede a dosagem de iodo a pacientes que retiraram a tireóide, estragou no começo deste mês.