Os produtores que atuam no Ponto de Safra do centro de Caxias do Sul aprovaram o novo endereço da feira. A partir desta sexta-feira (28), a comercialização de hortifrutigranjeiros a R$ 2 é realizada na Avenida Júlio de Castilhos, junto à Praça Dante Alighieri, e não mais na Rua Bento Gonçalves, onde ocorria anteriormente.

No novo espaço, as 29 bancas ficam distribuídas na calçada junto à praça, enquanto os veículos ocupam as duas pistas da Júlio. Dessa forma, o trânsito na avenida ficará interrompido todas as sextas das 5h às 18h.-