Dos quatro jovens feridos, três ainda seguem internados GEOVANNA CRISTINA / FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Uma das estudantes baleadas no tiroteio que ocorreu na Escola Goyazes, em Goiânia (GO), ficou paraplégica, segundo boletim divulgado nesta quarta-feira (25) pelo Hospital de Urgências de Goiânia, onde está internada. Conforme a instituição, a adolescente de 14 anos sofreu uma lesão na medula e perdeu o movimento das pernas. O tiroteio ocorreu na última sexta-feira (20) – duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas.

De acordo com o hospital, "a adolescente apresenta uma lesão na medula espinhal, no nível da 10ª vértebra da coluna torácica, que comprometeu os movimentos dos membros inferiores de forma definitiva". Apesar do diagnóstico e de estar internada em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), a adolescente tem estado de saúde regular.

Outra estudante, também de 14 anos e internada na mesma instituição, está em estado regular, sem previsão de alta.

Um adolescente de 13 anos que estava internado no hospital já foi liberado. Uma quarta vítima se recupera bem no Hospital de Acidentados. Ela sofreu um tiro no punho.

Os alunos João Pedro Calembo e João Vitor Gomes, ambos de 13 anos, morreram ainda no colégio. A investigação ainda está em curso, mas polícia e estudantes apontaram o bullying como um dos fatores que motivaram o crime. A arma usada no ataque foi uma pistola que pertencia à mãe do adolescente, que é policial militar. Ele disse que achou a pistola escondida em um móvel da casa. Nem a mãe nem o pai — que também é policial militar —, teriam ensinado o adolescente a atirar.