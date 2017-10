Dez dias após um aluno matar dois colegas a tiros e ferir outros quatro, a Escola Goyazes, em Goiânia (GO), voltou às aulas às 7h30min desta segunda-feira (30). De acordo com o G1, somente retornaram às atividades os estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Na terça-feira (31), os alunos do 6º ao 9º ano, incluindo os do 8º, que presenciaram os disparos, voltam à instituição.