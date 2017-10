Entidades de Santa Maria tem até esta quinta-feira para se cadastrar no Programa Municipal de Apoio e Promoção do Esporte (PROESP). O edital, lançado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, tem o objetivo de selecionar as entidades interessadas em executar projetos esportivos de cunho educacional, de rendimento e de participação.

Esta é a primeira etapa para que as iniciativas possam ser contempladas com recursos disponibilizados pelo programa. Após este passo, as organizações precisam protocolar na secretaria, entre os dias 23 de outubro a 06 de novembro, os seus projetos.

Os projetos submetidos são avaliados pelos membros do Conselho Municipal do Esporte. A homologação do resultado final – após os prazos de divulgação e de recursos – será no dia 20 de dezembro.

Leia mais:

Os projetos enviados ao PROESP deverão ser enviados por e-mail, no formato PDF, e por meio da entrega presencial, em envelope identificado contendo a documentação exigida, diretamente na Secretaria de Cultura. Para outras informações, o contato pode ser feito pelo email: proespsantamaria@gmail.com.