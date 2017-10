O EmpregarRS movimenta as agências do Sine no Estado nesta sexta-feira (27), mas esta edição do feirão de empregos em Caxias do Sul foi menos concorrida do que na metade deste ano e final de 2016. Nas outras edições, as senhas se esgotaram ainda na abertura da agência. Desta vez, o Sine abriu por volta das 8h e pouco antes das 10h ainda não tinham sido distribuídas todas as 160 vagas da manhã. Eram 147 inscritos. Ao longo de todo o dia, serão 320 senhas. Pela movimentação mais tranquila em relação a outras seleções, o gerente da agência, Max Mota Rodrigues, prevê distribuir outras 160 senhas à tarde. Os candidatos concorrem a 61 vagas.