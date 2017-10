No final da semana passada, buracos maiores voltaram a abrir na RS-122, entre Caxias do Sul e Farroupilha, em razão da chuva. O mais conhecido é o do km 69, em frente à empresa Menon, no sentido Farroupilha - Caxias. Outro ponto crítico, no mesmo sentido, é no Km 65, na entrada do bairro Forqueta.