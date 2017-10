A Serra contabiliza 627 acidentes graves de trabalho comunicados até agosto deste ano, conforme levantamento do Núcleo Regional de Informações em Saúde. No mesmo período do ano passado, tinham sido notificados 541 casos. O aumento já chega a 15%. Em Caxias do Sul, foram informados ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) 352 casos contra 332 no mesmo período de janeiro a agosto de 2016. O crescimento destes acidentes que necessitam de hospitalização do trabalhador chega a 6%.