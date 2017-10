Manchetes

- O Ministério Público Federal abriu um inquérito para apurar as causas do incêndio que atinge o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

- Nesta sexta, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis realizou o primeiro leilão do pré-sal do governo do presidente Michel Temer.