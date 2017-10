O Dia de Finados, na próxima quinta-feira (2), terá programação religiosa em diversos pontos de Caxias do Sul. No Cemitério Público Municipal, as missas ocorrem às 8h, 9h, 10h, 11h, 15h, 16h e 17h. No Cemitério Público II, antigo Cemitério do Rosário, a missa está marcada para às 10h30min. Na igreja do bairro Santa Catarina haverá celebração às 9h e às 16h. No bairro Desvio Rizzo, há missa às 16h. No Cemitério Santos Anjos da Guarda, a programação ocorre às 9h30min e às 16h. No Cemitério Nossa Senhora de Lurdes, haverá missa às 9h e às 16h.

O que abre e o que fecha

Por ser feriado na quinta-feira (2), a orientação do Sindicato do Comércio Varejista (Sindilojas) de Caxias do Sul é para o atendimento apenas com proprietários e sócios de lojas. A utilização de mão de obra de empregados não está autorizada por convenção coletiva.

O Shopping Iguatemi Caxias funciona com horários diferenciados. Na quinta-feira(2), as lojas têm abertura opcional, das 14h às 20h. Já, a praça de alimentação atende das 11h às 22h. O GNC Cinemas das 12h30min às 22h, e o Carrefour funciona das 9h às 21h. Na sexta-feira (3), o shopping atende em horário normal. No Shopping San Pelegrino, as lojas que decidirem abrir funcionam das 14h às 20h. A praça de alimentação abre às 10h e funciona até as 22h. O cinema tem sessões do meio-dia às 22h. Tanto o supermercado Zaffari quanto a farmácia Panvel abrem às 9h e encerram as atividades às 21h. O Shopping Prataviera não funciona na quinta-feira (2), apenas o Restaurante Vivacce abre das 11h até as 14h30.

A orientação do Sindigêneros é de que os mercados abram normalmente no feriado. Já, os bancos são abrem na quinta-feira (2), mas na sexta (3) o atendimento volta ao normal. Os ônibus da Visate funcionam em horário de final de semana apenas na quinta. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Caxias do Sul não atendem na quinta-feira (2). O atendimento será normalizado na sexta (3).

Rodoviária de Caxias do Sul

Conforme a gerente da rodoviária de Caxias do Sul, Francieli Lima, até esta terça-feira (31), as empresas de transporte já disponibilizaram 10 ônibus extras para o feriadão. Os destinos mais procurados são a capital do Estado, o litoral e a região noroeste do Rio Grande do Sul.