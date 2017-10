As chuvas das últimas semanas abriram buracos em diversas ruas de Caxias do Sul. Apenas para esta semana, a secretaria municipal de Obras e Serviços Públicos, responsável pelos reparos, tem uma lista com cerca de 20 ruas em pontos diferentes da cidade.

De acordo com o secretário Leandro Pavan, não constam na lista as perimetrais e as vias da área central, que têm prioridade nos reparos devido ao maior fluxo de veículos. A relação das vias é feita semanalmente e elaborada conforme as demandas do Alô Caxias, pelo telefone 156, e também de equipes da secretaria.