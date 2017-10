No ano passado, foi lançada a campanha “Fez Gato. Pagou o Pato” com o propósito de alertar a população sobre os riscos de furto de energia. Junto com a campanha, foi lançado também um site que disponibiliza denunciar esse tipo de crime. Quase seis mil denúncias já foram feitas através do site. Os dados são avaliados pelas equipes técnicas interna e externamente.