Na manhã deste sábado (21), 28 cavalarianos percorreram o trecho entre as localidades da Conceição da Linha Feijó e São Marquinhos, no interior de Caxias do Sul. Os cavalos foram transportados até o bairro de Ana Rech para almoço no CTG Ginetes da Tradição. Às 14h, a cavalgada prossegue em direção a Fazenda Souza, onde haverá uma celebração no memorial do Padre João Schiavo às 16h.