PRF / Divulgação

O casal feito refém na noite desta segunda-feira (16) em Farroupilha passa bem depois de o carro onde estava preso no porta-malas capotar no km 195 da BR-470 em Bento Gonçalves. A mulher, 53 anos, recebeu atendimento no Hospital São Carlos de Farroupilha, e teve alta na manhã desta terça-feira (17). O marido, 68 anos, seguia internado, até as 11h desta terça (17), também no hospital, mas não corre risco de vida.

Por volta das 22h de segunda (16), o casal foi feito refém na própria casa no bairro São Luiz, em Farroupilha. Conforme a Polícia Civil, criminosos encapuzados invadiram e assaltaram a casa dos dois, os levando como reféns dentro do porta-malas de um veículo Aircross que estava na garagem. Na fuga, o condutor acabou perdendo o controle do carro e capotou na rodovia. O Corpo de Bombeiros do município auxiliou no resgate às vítimas, que continuavam dentro do porta-malas do carro, e foram socorridas por um caminhoneiro que passava pelo local.

Os criminosos também levaram um carro Hyundai que estava na garagem da casa e com isso resgataram os comparsas do veículo que capotou. Em seguida, todos fugiram do local. Esse carro foi localizado, por volta das 8h30 desta terça (17), no bairro Medianeira em Veranópolis. Conforme informações da Brigada Militar do município, dentro do veículo foram encontrados objetos roubados da casa, uma carabina calibre 36, um notebook e uma TV 32 polegadas.