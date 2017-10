O orçamento do próximo ano está previsto em R$ 480 milhões. São R$ 4 milhões a mais que o projetado na LDO para 2017. A secretária de Finanças, Mariana Largura, explica que o crescimento não deve alcançar a reposição da inflação. Entre os motivos, estão previsões de queda no retorno do ICMS e no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) - que, juntos, podem representar redução de R$ 13 milhões em relação a este ano.