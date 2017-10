A Caixa Econômica Federal lançará em breve um portal que aceitará apostas online para suas loterias. O projeto já tem até nome: Portal de Comercialização das Loterias Caixa. Conforme o banco, o site está em fase de desenvolvimento e não é possível, neste momento, estimar a data em que a funcionalidade estará disponível ao público. A expectativa é de que os apostadores de nove loterias (à exceção da loteria federal) possam fazer jogos pela internet. O interesse da instituição é atrair o público mais jovem, não habituado a visitar as casas lotéricas, e aumentar sua receita com os jogos.

Atualmente, só é possível apostar pela internet na Mega Sena, e para quem é cliente da Caixa. A Caixa não detalha o projeto ou quais loterias passariam a aceitar o pagamento online. Entretanto, reportagem recente do jornal O Globo informou que, inicialmente, a aposta terá de ser paga com cartão de crédito, e o apostador terá de desembolsar um mínimo de R$ 20 a cada compra. Mas estaria nos planos do banco permitir o pagamento com cartão de débito e, futuramente, desenvolver um aplicativo para quem quiser tentar a sorte pelo celular.