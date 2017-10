Caiu de 142 mil para cerca de 60,5 mil o número de pontos sem energia elétrica devido ao temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na madrugada da última quinta-feira (19). O balanço foi atualizado pela RGE e pela RGE Sul no fim da tarde desta sexta-feira (20). Conforme as concessionárias, o número de clientes desabastecidos corresponde a pouco mais de 10% do total.