A prefeitura de Cachoeira do Sul decretou situação de emergência pelos danos causados pelo temporal de 19 de outubro. A tempestade atingiu principalmente o bairro Piquiri e a Vila Vargas. O valor total de prejuízos no município, incluindo danos em residências, prédios públicos e privados, agricultura e gastos com equipamentos e materiais passam dos R$ 3,6 milhões.