Uma audiência pública em Farroupilha vai debater o projeto de lei do Poder Executivo que prevê mudanças no sistema tributário do município. A reunião começa às 19h desta quarta-feira (19), na Câmara de Vereadores. A proposta tenta adequar a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) a exigências da legislação federal.

Entre as alterações na lei federal, está a que permite a cobrança de ISSQN no município onde ocorrem operações de cartão de crédito e débito, além das que envolvem contratos de arrendamento mercantil, o chamado leasing, e factoring. Até então, o imposto era arrecadado no município sede das administradoras, como as operadoras de transações com cartão. O secretário de Finanças de Farroupilha, Benami Spilki, projeta que isso implique em R$ 340 mil a mais por anos nos cofres municipais.